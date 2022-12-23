Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 25 Aralık mesajı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 25 Aralık tarihinin bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için 101 yıl önce silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması için önemli bir tarihin yıldönümü olduğunu belirtti.

Gazi şehrin 6 bin 317 evladının şehadet şerbetini içerek Ayıntab'ı düşman işgalinden kurtardığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil'i, Köprübaşı'ndaki kararlı mücadelesiyle, 'Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahinbey'i, 'Vurun Antepliler Namus Günüdür' diyen Karayılan'ı ile vatan sevdası ve iman gücüyle işgale direnmiştir. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk tek yürek olarak vatan toprağını düşman postalına terk etmeyen Ayıntab halkının cesaret ve kahramanlığının, bugün ve daima bizlere örnek olması gerekmektedir."

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