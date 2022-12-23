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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te çiftçiye verilen mazot desteği üreticiyi sevindirdi

AA

Gaziantep'te çiftçiye verilen mazot desteği üreticiyi sevindirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 33 bin 180 çiftçiye yüzde yüz hibeli ile verilen 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği, sürüm ve ekim yapan üreticilerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçi kart uygulamasıyla beraber hayata geçen mazot desteği projesi 9 ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bütün çiftçilere verilen kartla beraber gelen avantajların yanında mazot desteği çiftçiye büyük avantaj sağladı.

Oğuzeli ilçesinin kırsal Yeşildere mahallesinde çiftçilik yapan Fatma Işık, mazot desteğinin üretici açısından güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Marketlerde güzel indirimler oluyor. Çok iyi oldu bu destek bizim için. Önceden tarlamızı bir sefer sürüyorduk. Şimdi 2-3 sefer sürüyoruz. Bundan dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilik yapan Hasan Taşdemir ise mazot desteğine değinerek, "Eskiden tarlamızı iki sefer sürüyorduk ve mazot almada zorlanıyorduk. Ama kartla beraber mazotumuzu alıp rahat rahat tarlamızı sürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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