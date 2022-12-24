Gaziantep FK yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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