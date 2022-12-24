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Gaziantep şiveli tiyatro okulu öğrencileri sanatla buluştururken ders notlarını da yükseltiyor

AA

Gaziantep şiveli tiyatro okulu öğrencileri sanatla buluştururken ders notlarını da yükseltiyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te yöresel şiveyle gösterilerini düzenleyen Çeled Uşaglar Tiyatro Okulunda eğitim alan ancak derslerinde başarılı olamayan öğrenciler etüt merkezine gönderiliyor. Tiyatroda sahneye çıkabilmek için öğrencilerin ders notlarını yükseltmesi gerekiyor.

Yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu, kente özgü şivesiyle sergilediği oyunlarla beğeni topluyor. Toplumsal konularda da vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik oyunlar sahneleyen tiyatro grubu aynı zamanda oyunculuk hayali kuranlara da eğitim veriyor.

Tiyatroda oyunculuk eğitimi almak isteyen öğrencilerin okullarındaki ders notlarından da başarılı olması gerekiyor.

Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, AA muhabirine, Haldun Dormen Sanat Merkezindeki eğitiminin ardından 2009 yılında Gaziantep'e dönerek tiyatro okulunu kurduğunu anlattı.

Yaklaşık 13 yılda çok sayıda tiyatro oyunu sahnelediklerini ve oyunların tamamını kapalı gişe oynadıklarını ifade eden Uslu yaklaşık 14 bin öğrenciye de oyunculuk eğitimi verdiklerini aktardı.

- "Dersleri iyi olmayan öğrenciyi sahneye çıkarmıyoruz"

Çocuklara sürekli eğitimin önemi vurguladıklarını aktaran Uslu, "Bizim ustalarımız bize hep, 'Cahil insandan oyuncu olmaz', 'Eğitimi iyi olmayan birisinden çok iyi oyuncu olmasını bekleyemezsiniz' dediler. Biz de hocalarımızdan aldığımız farklılığı çocuklarımıza anlatmak için çaba gösterdik. Okulda dersleri iyi olmayan öğrenciyi sahneye çıkarmıyoruz. Sahneye çıkması için bir kuralımız var, ders notlarının iyi olması lazım. İyi olması derken öyle aman aman bütün dersleri 100 olsun anlamında değil, ortalamanın biraz üzerinde olması lazım." diye konuştu.

- "Bugüne kadar yetiştirdiğimiz çocukların içerisinde üniversiteye girmeyen çocuk yok"

Dersleri iyi olan çocukları ailelerinin daha rahat tiyatroya gönderdiğine işaret eden Uslu şöyle konuştu:

"Bu konuda da başarılı olduk. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz çocukların içerisinde üniversiteye girmeyen çocuk yok. Anlaşmalı olduğumuz etüt merkezlerimiz var, çocuklarımızı buralara gönderiyoruz. Gaziantep için Gaziantep'in gençleri için bir araya gelmiş, birbirini destekleyen insanlar olduk. Eğitim olmazsa sanat olmaz, sanat da eğitimin kendisidir. Bir öğrencinin tam donanımlı oyuncu olabilmesi için çok iyi kültür birikiminin olması lazım, çok iyi edebiyatının, matematiğinin olması lazım. Çünkü oyunculuğun içerisinde bunlar var. Zihnini çok hızlı çalıştırması lazım, doğaçlama yapabilmesi için beynini etkili ve hızlı kullanması lazım. Sadece tiyatroda aldığı eğitim yetersiz kalabiliyor. Diğer eğitim hayatını da güçlendirmesi lazım."

- Ders notlarını yükseltip tiyatroya devam ettiler

Oyunculardan Sude Irmak Solak, yaklaşık 5 yıl önce tiyatroya başladığını, okulla tiyatroyu bir arada yürütmekte zorluklar yaşadığını anlattı.

Solak, "Hocam beni etüde yazdırdı. Bu sayede derslerim düzene girdi. 6 aylık bir süreçte tiyatrodan uzak kaldım, derslerime yoğunlaştım. Derslerimi tekrar istediğim düzeye çıkardığımda tekrar tiyatroya kaldığım yerden devam ettim. Şu an ikisini de başarılı bir şekilde devam ettiriyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Dilara Sağ, tiyatro eğitimlerine çok severek geldiğini ancak ders notlarının kötü olması nedeniyle ara verdiğini ifade ederek "Orhan hocanın sayesinde etütlere yazıldım. Derslerimin hepsini yükselttikten sonra tekrar geldim. Tiyatroya kaldığım yerden devam ettim. Okulu pek sevmeyen önemsemeyen biriydim ama tiyatroya gelince Orhan hoca ve diğer hocalarımızla da konuşunca okulun gerçekten yararlı olduğunu öğrendim. Gerçekten okul, eğitim her şeyin başında geliyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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