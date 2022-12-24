Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni iki yılda 380 bin 167 kişi ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan "Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi" iki yılda 380 bin 167 kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, destansı Antep savunmasını anlatan ve sanatla tarihin buluştuğu müze, özgün ve zengin içeriğiyle gazi şehirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı müzeyi birinci yılında 125 bin 825 kişi ziyaret ederken, 2022 yılında müze 254 bin 342 kişiyi ağırladı.

Resim çalışmaları ünlü Rus ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlanan müzede, 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2 bin 379 kilogram olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor.

Ziyaretçileri 100 yıl öncesine götüren ve tarihten izler barındıran müzede 750 eser bulunuyor.

Eserlerin birçoğu Antep harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlandı ve maket alanında kullanılan materyallerin büyük bir kısmı Antep savunmasının canlı şahidi eserlerdir.

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