Hokey Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Polisgücü'nün olağan genel kurulu yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Hokey Süper Ligi'nin birinci etabını lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nde olağan genel kurul gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisevi'nde yapılan genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Kaplan'ın listesiyle seçime gidildi.

Kaplan, oy birliğiyle tekrar bu göreve seçilerek güven tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, kendisine güvenen herkese teşekkür ederek görevlerine ilk günkü aşkla devam edeceklerini belirtti.

Mehmet Kaplan'ın başkanlığındaki yönetim kurulu şöyle oluştu:

"Esin Dedemoğlu, Fatih Mehmet, Mesut Acar, Celal Akarçay, Hasan Gürkan Bayram, Fahrettin Kaplan, Ömer Güzeldal, Fikret Tural, Abdülsamet Taş, Şükrü Bozan, İsmail Fetullah Eryoldaş, Halit Acar, Erdal Salih Özdemir, Hakkı Tuna Sayın, Yusuf Şahin, Mahmut Saman, Mehmet Nuri Çelik, Yaşar Ağdağ, Mehmet Kaplan, H. Muhammet Karadağ, Semih Kaynak, Mehmet Gülenler, Hakan Vardal, Mehmet Ağcaoğlu, Tahir Uçkun, Furkan Özdurdu, Necmettin Esen, İskender Kaplan, Salih Kadir, Teyfik Ethem Sebzeci."

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