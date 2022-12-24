Gaziantep'te pul biber çuvalında 6 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, pul biber çuvalı içerisine gizlenmiş 6 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Serinevler Mahallesi Hatay Bulvarı'ndaki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, pul biber çuvalı içerisine gizlenmiş 6 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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