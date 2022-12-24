Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, internet üzerinden "Kupon kazandınız." vaadiyle birçok kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 10 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

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