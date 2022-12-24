GAFSAD'dan 35. yıl fotoğraf sergisi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (GAFSAD), 35'inci yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Sankopark AVM'de dernek üyelerinin fotoğraflarından oluşan "Her yönüyle Gaziantep" fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, köklü geçmişi olan derneğin 35'inci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, sergide kentin güzelliklerinin yansıtıldığı yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığını kaydetti.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç ile dernek üyeleri ve sanat severler katıldı.

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