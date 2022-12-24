Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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