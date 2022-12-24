Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından yönetim kurulu belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cevdet Akınal yönetiminde oluşturulan yönetim kurulu listesinin belirlendiği bildirildi.



Yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Emrah Özdağlı, Mehmet Salih Öztürk, Mehmet Ali Şimşek, İbrahim Gümüşoğlu, Kenan Uygur, İzzet Bakır, Halit Acar, Ömer Çakmak, Ayşen Ahi, Sedat Özdinç, Şefik Özdinç, Memik Yılmaz, Serhat Tümer, Mehmet Özsayacı, Mert Güllüoğlu, Yaşar Tabur, Engin Ateşsönmez, İsmet Özcan, Mehmet Dabanıyastı, Uğur Şireci, Ahmet Kavsara





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.