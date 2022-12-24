Salon: Şahinbey
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ayşeur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Gaziantep Basketbol: Miller 13, Hammonds 20, Dotson 18, Frankamp 17, Muhsin Yaşar, Can Uğur Öğüt, Metin Türen, Birkan Batuk 2, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 29, Harrison 9, Rogkavopoulos 18, Ayberk Olmaz 12, Hamilton 10, Arca Tülüoğlu, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka, Muhammed Doğan Şenli
1. Periyot: 15-15
Devre: 34-27
3. Periyot: 53-54
GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 yendi.