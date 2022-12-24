Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Gaziantep Basketbol: Miller 13, Hammonds 20, Dotson 18, Frankamp 17, Muhsin Yaşar, Can Uğur Öğüt, Metin Türen, Birkan Batuk 2, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 29, Harrison 9, Rogkavopoulos 18, Ayberk Olmaz 12, Hamilton 10, Arca Tülüoğlu, Altan Erol, Bilgehan Diril, Peterka, Muhammed Doğan Şenli

1. Periyot: 15-15

Devre: 34-27

3. Periyot: 53-54





GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 yendi.

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