Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüpheli D.K.S'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin iş yerlerine girmesi ve hırsızlık yaptığı yer aldı.