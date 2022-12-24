Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan Gaziantep ziyaretleri

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GAZİANTEP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep'in Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Nizip Ticaret Borsasını (NTB) ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Tancan ve aralarında Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan'ın da bulunduğu heyet, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Tancan, 2 Ekim'de gerçekleştirilen oda organ seçimlerinde göreve seçilen NTO yönetim kurulu ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Ziyarette NTO'nun faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler alan Tancan, yeni dönemde tüm proje ve çalışmalarda işbirliği içerisinde çalışabileceklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Tancan'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ise Nizip ve Türkiye ekonomisinde katkı sağlamak için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tancan ile sektörde yaşanan enerji sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

- Tancan'dan NTB'ye ziyaret

Bakan Yardımcısı Tancan, daha sonra Nizip Ticaret Borsası'na (NTB) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler alan Tancan, yeni dönemde Gaziantep ve ülke ekonomisine sağlayacağı tüm proje ve çalışmalarda NTB'ye başarılar diledi.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ise Tancan'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretlerin ardından NTO ve NTB yönetimi tarafından günün anısına Tancan'a plaket verildi.

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