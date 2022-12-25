Iraklı kanser hastası Gaziantep'te yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, testis tümörü teşhisi konulan Iraklı hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yaşayan 55 yaşındaki Abdulghanı Shukrı Farıs, vücudundaki ağrı şikayetiyle Gaziantep'e geldi.

Hastanede Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından tetkikleri yapılan Farıs'a testis tümörü teşhisi konuldu.

Radikal Orşiektomi ameliyatıyla sağlığına kavuşan Abdulghanı Shukrı Farıs, "Ameliyatım başarılı geçti, sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah doktorumdan ve hastaneden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Opr. Dr. Hilmi Çelik de bu tür kanserlerde erken teşhisin önemli olduğunu hatırlattı.

Erken teşhisle müdahalenin daha da kolaylaştığını anlatan Çelik, "Testis kanseri saptanan hastada tümörlü dokuyu bir an önce çıkarmak hayati önem taşıyor. Küçük boyutta olan ve çıkarılmaya uygun olan hastalarda orşiektomi ameliyatıyla testis dokusunu koruyarak sadece tümörlü dokuyu çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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