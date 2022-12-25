Gaziantep Basketbol 3 maç sonra galip geldi

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 yenen Gaziantep Basketbol, 3 maç sonra galibiyet sevincini yaşadı.

Ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisinin 6. haftadaki Pınar Karşıyaka maçı ise milli maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 68-76, 10. haftasında Galatasaray Nef'e 77-54, 11. haftasında ise Türk Telekom'a ise 90-75 yenilen Gaziantep Basketbol, dün sahasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-78 yenerek 3 maç sonra taraftarına galibiyet hediye etti.

Sıralamada 15 puanla 12. duruma yükselen Gaziantep Basketbol, rakip potaya 806 sayı atarken, potasında ise 840 sayıya engel olamadı.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine, müsabakada takımın iyi performans sergilediğini ifade etti.

Seyir zevki yüksek bir maç izlediklerini belirten Dai, "Yoğun ve zorlu bir maç trafiğindeyiz. Son oynadığımız Denizli maçı öncesi sadece bir antrenman yapabildik. Hem Avrupa'da hem ligde oynadığımız son iki maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Salı günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacağız. Ara vermeden hazırlıklarımızı sürdürüp oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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