Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İstiklal Madalyası'nın takıldığı Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, alandan Şehitler Abidesi'ne kadar yürüdü. Buradaki programda dua edildi, saygı atışı yapıldı ve Türkiye'nin birçok yerinden getirilen toprak ve karanfiller abideye bırakıldı.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay, Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep CHP Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve ilgililer katıldı.

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