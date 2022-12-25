Gaziantep'te 47 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 47 kilo 250 gram uyuşturcu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği Argos'un desteğiyle yaptığı aramada 42 kilo 200 gram skunk ve 5 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.