Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Nkoudou, Umut Meraş, Atiba, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst

Sarı kartlar: Günay Güvenç (Maçtan önce), Dk. 28 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 25 Nkoudou (Beşiktaş)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.





- Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı

Gaziantep FK'li futbolcular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına maç öncesi sahaya, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi ısınma çalışmalarını ise "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun" yazılı tişörtle gerçekleştirdi.





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