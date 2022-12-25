Futbol: Spor Toto Süper Lig

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Nkoudou, Umut Meraş, Atiba, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst

Sarı kartlar: Günay Güvenç (Maçtan önce), Dk. 28 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 25 Nkoudou (Beşiktaş)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.


- Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı

Gaziantep FK'li futbolcular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına maç öncesi sahaya, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi ısınma çalışmalarını ise "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun" yazılı tişörtle gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;İN KURTULUŞUNUN 101&#039;İNCİ YILI KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN ...
Gaziantep'te 47 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 47 kilo 250 gram uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) 3 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ...
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl ...
Gazianteplilerin düşmana karşı verdiği kahramanca mücadelenin üzerinden 101 yıl geçti
YEREL HABERLER Gazianteplilerin düşmana karşı verdiği kahramanca ...
Gaziantep Basketbol 3 maç sonra galip geldi
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol 3 maç sonra galip geldi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 350 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 350 LİTRE ETİL ALKOL ...
Iraklı kanser hastası Gaziantep'te yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Iraklı kanser hastası Gaziantep'te yapılan ameliyatla ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan Gaziantep ziyaretleri
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan ...
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Gaziantep?te çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Gaziantep?te ...
Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi
Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, &#039;KUPON KAZANDINIZ&#039; VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 'KUPON ...
GAFSAD'dan 35. yıl fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER GAFSAD'dan 35. yıl fotoğraf sergisi
Gaziantep'te, `kupon kazandınız´ vaadiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, `kupon kazandınız´ vaadiyle ...
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı ...
Gaziantep'te pul biber çuvalında 6 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te pul biber çuvalında 6 bin 716 uyuşturucu ...
Hokey Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Polisgücü'nün olağan genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Hokey Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Polisgücü'nün ...
(Görüntülü) - YASA DIŞI YOLLARLA AVRUPA&#039;YA GİDERKEN DONARAK ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - YASA DIŞI YOLLARLA AVRUPA'YA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.