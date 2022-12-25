Gaziantep'te husumetli aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada S.A ve İ.A. tüfekle ateş edilerek, E.A. ise sopayla darbedilerek yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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