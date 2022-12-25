Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek "Bugün topla bütünleşemedik, duran topları istediğimiz yere atamadık, bunlar skora yansıdı." dedi.

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri ve rakip için önemli bir maç olduğunu söyledi.

Maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güneş, "İstatistik olarak iyi gözükmemiz oyun kalitemizin iyi olduğunu göstermez. İlk yarıda rakibi de kontrol ederek hücum etmeye çalıştık. Hücuma gittiğimizde pozisyonları iyi kullanamadık. Top kayıplarıyla beraber istediğimiz atakları geliştiremedik." diye konuştu.



Hücum zenginliğinin de az olduğuna dikkati çeken Güneş, "Daha çok hamle yapmak için biraz daha risk alarak önde oynamak istedik. Bu seferde rakip geldiği pozisyonda etkili oldu. Özellikle 1-0 ve bundan sonra pozisyonları oldu. Oysa biz tamamen oyunu kontrol edip rakip sahaya hamle yapmaya çalıştık. Ama oyunumuz fiziksel üstünlük olarak gözükse de sonuna kadar istekli ve kazanmak için görünse de oyun kalitesi ve pas yüzdesi olarak bunları başaramadık. Kanatlarda sıkıntı oldu. Bugün topla bütünleşemedik, duran topları istediğimiz yere atamadık, bunlar skora yansıdı. Oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne yansıması için aynı oyuncuların kendi beceri ve kalitelerini biraz daha üst seviyede kullanması gerekir. Üzgünüz iki puan kaybettik." ifadelerini kullandı.





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