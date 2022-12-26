Gaziantep'te düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Mücahitler Mahallesi'nde tadilat aşamasındaki düğün salonunda işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu salonda hasar oluştu.



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