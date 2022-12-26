Üniversitelerdeki spor tesisleri başarı grafiğini yukarı çıkarıyor

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GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye'deki üniversitelerin tesisleşme açısından Avrupa'nın ilerisinde olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin spor tesisleri açısından zengin bir ülke olduğunu ifade etti.

Devletin son 10 yılda üniversitelere spor tesisi olarak önemli yatırımlar yaptığına işaret eden Günay, "Devlet son yıllarda spor tesisi yatırımlarının büyük çoğunluğunu üniversitelere planladı. Liselerde de var. Üniversitelerin spor tesisine kavuşması çok güzel. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyesi olduğum için çok rahat biliyorum ki bizim üniversitelerimizin yarısında olan tesisler Avrupa'nın tamamında yok. Son derece güzel tesislere sahibiz daha da güzel olacak. Devletin bu yatırımları çok doğrudur." diye konuştu.

Türkiye'nin üniversite sporlarında Avrupa ve dünyada başarılı olduğunu anlatan Günay, 2022'de EUSA tarafından en başarılı 3. ülke seçildiklerini aktardı.

Dünyada başarılı bir grafik çizdiklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Günay, şöyle devam etti:

"A milli takımlarımızı oluşturan sporcuların çoğu üniversitelerde eğitim görüyor. Bu öğrenciler aynı zamanda bizim de takımlarımızı oluşturuyor. Özellikle 2022'de kadın sporlarında çok başarılı olduk. Aldığımız başarıların yüzde 60'ı kadınlarımızdan geldi. Özellikle güreş ve boksta kadın sporcularımızın neredeyse yüzde 100 başarısı var. Bu bizi memnun ediyor. Sporda akademik eğitimi almış başarılı sporcuların ülkemizi yurt dışında temsil etmesi önemli."





- "Türkiye bir spor ülkesi olmuştur"





Üniversite öğrencilerinin spora katılmasının önemli olduğunu söyleyen Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 208 üniversite var. 7 milyon 950 bin üniversite öğrencisi var. Bunun 3,5 milyonu örgün eğitimde. Son 10 yılda üniversite sayılarının artması ve her ilde üniversite olması üniversitelerin spora katılımlarına da çok ciddi artış gerçekleştirdi. Üniversitelerde lisanslı sporcu sayısı 33 bin, bu bizim için oldukça önemli. Bu yıl 45 bini hedefliyoruz. 10 yıllık süreç içerisinde ÜNİLİG'in gelişmesi oldukça önemli. Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum. Geçen yıl branş sayımız 38'di, bu yıl 49'a çıktık ve gençlerimizi sporla buluşturmak temel hedefimiz."

Prof. Dr. Günay, devletin tesis ve kurumlara yaptığı destekler sayesinde sporun yaygınlaşmasını sağladığını bunun da başarıyı getirdiğini anlatarak, "Türkiye bir spor ülkesi olmuştur. Bu yıl 5 bin 200 madalyayı geçtik. Oldukça başarılıyız ve devamı da gelecektir. Yetenek taramalarıyla çocuklarımız seçiliyor. Daha da başarıları artırmak ve ülkemize başarı sunmak temel hedefimizdir." diye konuştu.





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