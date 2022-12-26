Gaziantep'te dilencilik yapan 83 kişiye para cezası yazıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dilencilik yapan 83 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte dilenciliğin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda işlek cadde ve meydanlarda uygulama yapan ekipler, 83 kişinin dilencilik yaptığını tespit etti.

Ekipler, 83 dilenciye para cezası kesti.

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