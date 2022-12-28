Gaziantep FK yarın Giresunspor'a konuk olacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 17 puan topladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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