Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma yapan ekipler, hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle A.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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