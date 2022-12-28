Gönüllüler down sendromlular için film gecesi düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gönüllüler tarafından 12 down sendromlu bireye film gecesi düzenlendi.

Feelmosome Gönüllü Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe Zeugma Rotary Kulübü ile Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği ev sahipliği yaptı.

Yaşları 5 ila 33 yaş arasındaki 12 down sendromlu bireyler etkinlikte film izledi, keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ile Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği personelleri, down sendromlu bireylerin aileleri ve topluluk üyeleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.