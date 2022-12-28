Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 10 bin 146 çiftin nikahı kıyıldı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 2022 yılında 10 bin 146 çiftin nikahı kıyıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Dairesi'nde, Elif Kaplan ve Mesut Derde çiftinin nikahını kıydı.

Teğmen Mesut Derde, törene üniformasıyla katıldı.

Tahmazoğlu, daha sonra Mustafa Cengiz ve Gamze Bani Babacan çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi.



Mehmet Tahmazoğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahinbey'in Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

Belediye olarak genç çiftlerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Burada evlilik okulumuz var. Çiftlere her alanda eğitim veriyoruz. Sadece eğitim değil evlendikten sonra çok mutlu bir aile ortamı için bu okulu açtık. Şu ana kadar 40 binin üzerinde gencimize eğitim verdik. Ayrıca 'evlenmeyen kalmasın' kampanyamızda maddi durumu iyi olmayan gençlere oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve halı hediye ediyoruz. Bu yıl yine rekora koştuk. Şu ana kadar 20 bin 292 gencin nikahını kıymış olduk. En yakın belediyemiz bizim yarımıza yetişemedi. Bu çok ciddi bir rakam. Gençlerimizin evlensin ve mutlu bir yuva kursun istiyoruz."

Nikahları kıyılan çiftler ise mutluluklarını dile getirdi.



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