Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı siyahlılar bugün Giresun'a giderek kampa girecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.