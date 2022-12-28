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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te trafodan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli akıma kapıldı

AA

Gaziantep'te trafodan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli akıma kapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafodan kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen ve akıma kapılan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak Mahallesi kırsalındaki bir trafodan hırsızlık amacıyla kablo kesen 2 kişiyi fark etti.

Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, M.Ş'nin (45) akıma kapıldığını belirledi.

M.Ş, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.H. (36), işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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