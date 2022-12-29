Şahinbey'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede denetimlerini sıklaştırdı.

İlçedeki restoran, büfe ve kafelerde inceleme yapan ekipler, iş yerlerindeki temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların iş yerlerinde gördükleri aksaklıkları ve eksikleri "Alo 153" hattına bildirmeleri uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin 7/24 denetim yaptığını belirtti.

İş yerlerinde yapılan denetimlerle vatandaşların sağlığını korumaya çalıştıklarını aktaran Tahmzaoğlu, "Denetimlerin amacı, vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. Öncelikle 2023 yılının barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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