Gaziantep'te kaçak alkol ve içki operasyonunda 7 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak alkol ve içkiye yönelik yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda, 465 litre kaçak alkol, 375 litre kaçak içki ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalar sıklaştırıldı.

Bu kapsamda 22-28 Aralık'ta adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 465 litre kaçak alkol, 375 litre kaçak içki, 85 alkol üretim kiti, 1 kilo 400 gram esrar, 5 gram eroin, 130 cinsel uyarıcı hap ve 9 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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