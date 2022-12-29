Gaziantep'te 11. ve 12. sınıf öğrencilere eşofman desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine eşofman takımı desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki "Spor Şehri Gaziantep" projesi kapsamında ilk olarak Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencilerine eşofman takımı dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağıtımların devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerin başarı için sürekli çalışması gerektiğini aktaran Şahin, "Disiplin ve sistemli çalışmayla çok güzel başarı elde edilecek. Her gün kelime hazinenizi güçlendirmeniz lazım. 650 bin gencimiz var. Nasıl büyük bir güç, hazine ve kuvvet. Bu gücümüzü tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise Şahin'e teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da dağıtımın önemine işaret etti.​​​​​​​



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