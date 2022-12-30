Gaziantep İl Emniyet Müdürü Başbuğ AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Anadolu Ajansı tarafından (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbuğ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Başbuğ, haber kategorisinde Müzahim Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

-Tarım ve Orman İl Müdürü Karayılan

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise haber kategorisinde Müzahim Zahit Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal Festivali", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

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