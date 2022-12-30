Gaziantepli bağlama ustasının yaptığı "tar" öğrencilere eğitimlerinde kolaylık sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantepli bağlama ustasının Azerbaycanlı akademisyenin talebi üzerine yaptığı uzun saplı telli çalgı tar, konservatuvar öğrencilerinin müzik kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Gaziantep Üniversitesi Konservatuvar Bölümünde görev yapan Azerbaycanlı Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, öğrencilere uygulamalı eğitim vermek için Azerbaycan'a özgü bir çalgı türü olan tar getirmek istedi.

Azerbaycan'dan uçakla getirmeye çalıştığı tarın yolda kırılması nedeniyle öğrencilere eğitim veremeyen akademisyen, enstrümanı tamir edilmesi için Gaziantep'te bağlama ustalığı yapan Mustafa Akyaka'ya götürdü.

Bağlama ustası Akkaya da öğrencilerin tar bulmakta zorluk çektiğini öğrenince kaynaklardan tar yapımını araştırdı. Çalışmalara başlayan Akkaya, kısa sürede ürettiği enstrümanla öğrencilere daha önce teorik olarak alabildikleri eğitimin uygulamalı olarak verilmesini sağladı.

Gaziantepli bağlama ustası Mustafa Akkaya, AA muhabirine, 25 yıldır kentte bağlama ürettiğini, son dönemde ise talep üzerine 10 tar yaptığını söyledi.

Araştırmaları sonucu tar yapımına başladığını aktaran Akkaya, "Hocam bana 'Bu tarı yapabilir misin?' dedi. Bunun üzerine araştırılması gerektiğini ve kolay bir iş olmadığını söyledim. Araştırdım ve kafa yordum. Ancak teknenin formu bozulmadan üç bölüme ayrılarak yapılacağına kanaat getirdim ve başarılı oldum." dedi.

Azerbaycan'da kullanılan bu müzik aletinin birkaç yerini değiştirerek daha hafif bir enstrüman yaptığını ifade eden Akkaya, akademisyen ve öğrencilerin de katkısıyla tar yapımında başarılı olduğunu belirtti.

Bağlama ve tarın birbirine benzediğini dile getiren ifade eden Akkaya, "Ruhları bir, o yüzden severek yaptım. Azerbaycan ve Türkiye ortak kültürüne de bir katkı sunduğumu düşünüyorum. Yaptığım tarı öğrenciler derste kullanıyorlar. Bu enstrümanın daha rahat ve hafif olması onlar için bir ayrıcalık. Rahat bir enstrümanı onlar da tercih ediyor. Gelen öğrencilere yardımcı oluyorum." diye konuştu.

- Teorik eğitim tar üretimiyle pratiğe dönüştü

Gaziantep Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İmamverdiyev ise Azerbaycan'ın sazını kente kazandırdıklarını anlattı.

Üniversitede tar olmadığı için sadece teorik eğitim verebildiklerini, Mehmet Akkaya'nın üretimi sayesinde pratik eğitime geçtiklerini aktaran İmamverdiyev, şunları kaydetti:

"Konservatuvarda öğrencilerimiz çalmak istiyorlar ama ortada enstrüman yok. Azerbaycan'dan getirmek çok zor. Bu enstrümanın olması eğitimimize de çok olanak sağladı. Öğrencilerimizi eğitime iyi hazırlamak, tecrübe kazandırmak istiyoruz. TRT'nin programlarında bu enstrüman kullanılıyor. Bunları geliştirerek ortak kültürümüze sahip çıkıyoruz. Öğrenciler artık kolaylıkla buna ulaşabilir ve onarımını da yaptırabilir."

Konservatuvarda eğitim gören Hivda Taş ise tar eğitimini uygulamalı gördükleri için mutlu olduğunu belirterek, "Bu enstrüman Türkiye'de üretilmediği için bulamıyorduk, Azerbaycan'dan getirmek de çok zordu. Artık burada yapılıyor ve bir hasar oluştuğu zaman Mustafa ustaya tamir ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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