Gaziantep'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliden biri akıma kapılarak yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapan 2 zanlıdan biri akıma kapılarak yaralandı.



Çakmak Mahallesi'nde trafodan hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, olay yerinde biri akıma kapılarak yaralanmış halde 2 şüpheliyi yakaladı.

Akıma kapılan M.Ş, ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer şüpheli A.H. ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

M.Ş'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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