Gaziantep Valisi Gül'den yeni yıl mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gül, mesajında, yeni yılda toplumun tüm kesimleriyle aynı bakış açısı ve sinerji içerisinde hareket etme, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya gayret göstereceklerini belirtti.
Ülkenin daha da gelişerek dünyada hedeflediği ve hak ettiği yere gelmesinin en büyük arzuları olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce her türlü önlemi aldık. Yılbaşı günü ve gecesinde polisimiz, jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte Valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle, vatansever, mert, yiğit, hayırsever, Gaziantepli hemşehrilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."