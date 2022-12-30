Gaziantep'te kent protokolünden yeni yıl mesajı

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Bakbak, mesajında, yeni yıla daha emin, umutlu ve güvenle baktıklarını belirtti.

2022'de önemli projeler ve çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakbak, "Geride bıraktığımız yılın başarı tablolarını, ilk adımı atacağımız yeni yılda yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, refah dolu bir 2023 yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Erdoğan da 2022'de tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Her geçen gün çalışamaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, "2023 yılının gazi şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlar, huzur, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni eder, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Tahmazoğlu ise yeni yılda daha verimli ve yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kileci ise yeni yıla yeni umutlarla gireceklerini aktardı.



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