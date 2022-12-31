Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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