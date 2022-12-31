Gaziantep Valisi Gül, İslahiye'de temaslarda bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu.



Vali Gül, ilçenin Fevzipaşa, Çerçili, Kabaklar, Altınüzüm, Boğaziçi ve Sulumağara mahallerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

İlçede devam eden projeleri inceleyen Vali Gül, daha sonra bir trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Akar ve Mehmet Patlar'ın ailesine taziyede bulundu.



Vali Gül'e İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da eşlik etti.



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