Gaziantep Valisi Gül, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıla görev başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Gül, buradaki askerlerin yeni yılını tebrik ettikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne geçti.

Vali Gül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev başında olan, vatandaşlara hizmet veren herkesi ziyaret ettiklerini belirtti.

Yeni yıla girerken trafik ve asayiş hizmetleri başta olmak üzere her alanda hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Gül, "Vatandaşımızın huzur içerisinde yeni yıla girmesi ve şehrimizin güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bu vesileyle başta görev yapan mesai arkadaşlarımız olmak üzere bütün Gazianteplilerin yeni yılını kutluyorum. Allah kazasız belasız bir yıl nasip etsin." dedi.

Vali Gül'e, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ eşlik etti.



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