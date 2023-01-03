Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timler, titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 25 faili meçhul hırsızlık aydınlatılarak 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğerleri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, mağdur vatandaşlara teslim edildi.

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