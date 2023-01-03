Gaziantep'te bisiklet dağıtım töreni düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kent genelinde bulunan 45 spor branşının il temsilcileri için bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in hedefine adım adım ilerlediğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde insanı merkeze alan sosyal belediyeciliğin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Eğitim olmazsa olmazımız. Vücut sağlamsa vücudunun her bir organı sağlıklı ve huzurlu oluyor. Bu da sporla mümkün. Spor her yaşta çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde dağıttıkları spor malzemelerinin çok önemli olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yetenekli olan vatandaşlarımızın bu yönünü güçlendirmek için her yolu açtık. Kimsenin istediği spor branşında kendini geliştirememesi gibi bir bahane kalmadı. Doğru adamı, doğru yere koyduğunuz zaman kendi içinde bir ahenk bir uyum yakalıyor. Dezavantajlı bölgelerimizde eşofman dağıttık. Bazen bu eksiklik bile çocuklarımızı spordan ne yazık ki uzak tutabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın spor ayakkabısı yoksa spor ayakkabı, eşofmansa eşofman vererek bu çocuklarımızı ihtisaslaşma anlamında malzemelerini temin ediyoruz. Ayrıca 3 bin kişilik yeni bir kapalı spor salonunun da kararını aldık. Bir yıl içerisinde bu spor salonunu bitirmeyi planlıyoruz. Burası, altında spor çalışmasının yapılacağı, üstünde 3 bin kişiye hizmet verebilecek bir merkez olacak."

Konuşmaların ardından 45 spor branşının il temsilcilerine bisiklet dağıtıldı.

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