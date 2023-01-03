Gaziantep'te 2400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bir adreste yapılan aramada 2400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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