Gaziray 5 Şubat'a kadar ücretsiz olacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hizmet veren Gaziray için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi verdiği ve 31 Aralık'a kadar ücretsiz olan banliyö hattı, Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla 5 Şubat'a kadar uzatıldı.

Açıldığı günden itibaren ilgi gören Gaziray Banliyö Hattı, Küçük Sanayi Sitesi ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlıyor.

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