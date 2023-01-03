Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Hakkı Demirel Caddesi'nde R.O.Ş. yönetimindeki 31 AHV 318 plakalı otomobil ile D.U'nun (36) kullandığı 27 SR 656 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.U. ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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