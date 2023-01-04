Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 17 puan toplayabildi. Rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.





- 5 haftada galibiyet yok





Gaziantep temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, bu süreçte galibiyet hasreti yaşadı.

Taraftar desteğiyle yarın sahasında kazanıp galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapan ev sahibi ekipte, maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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