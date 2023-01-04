Gaziantep'te 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve 2 araçta kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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