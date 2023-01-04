"İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi" tanıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET işbirliğinde hayata geçirilen projeyle Gaziantep Kalesi çevresindeki Kültür Yolu'nda faaliyet gösteren esnafa hijyen ve dış cephe giydirme eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bir restoranda düzenlenen toplantıda, projeyi çok önemsediklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Şu an mesleki eğitim merkezinde eğitim gören 56 bin kayıtlı öğrencimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. İnşallah daha da yükselecek. Bu öğrencilerimizin bu eğitimden geçmesi lazım. Çırağın ustasının yanında mutlaka hijyen eğitimini alması lazım. Bu her alanda bize fayda sağlayacak. İnşallah bunu ramazan ayına yetiştireceğiz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin her alanda Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğunu vurguladı.

Gastronomi şehri olan kentte hijyenin çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim bu işi yapmamız lazım artık. Bu işi sahiplenmemiz lazım. Bu kadar emek çektiğimiz, verdiğimiz yerde birinin hatası bu kadar insanın emeğini küçültemez. Bu iş sahiplenme işidir. Eğer bunu başarırsak bizi kimse durduramaz. Bu eğitimi alıp bu belgeyi almaya hak kazanan esnafımızın ilan ve reklam vergisinden yüzde 60 indirime gideceğiz belediye olarak."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de salgın sürecinin insanlığa büyük bir ders verdiğini dile getirdi.

OPET olarak temizliğe verdikleri önemin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Öztürk, şunları anlattı:

"Pandemiden sonra özellikle hepimizin sağlığını koruması lazım. Mikroplar her yerde ürüyor. Küreselleşmeyle beraber her yerden sarıyor bizi. Bu anlamda kendimizi ve çevremizi korumamız lazım. Çevremizde bunu engellememiz lazım. Hijyen olmazsa hizmetin olmayacağını gördük. Büyük işletmelerde hijyen denetimi var ama küçük işletmelerde yok. Biz de dedik ki hijyen standartlarını, estetik algısı değiştirmemiz lazım. Bunu tercih sebebi haline getirmemiz lazım. Bunu için eğitime ihtiyaç var. Bu Kültür Yolu için çok değerli bir değişim projesidir."

Programın ardından eğitimi tamamlayan bazı esnafa başarı belgesi verildi.

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