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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinde 270 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 270 litre kaçak etil alkol bulundu. Olaya ilişkin iş yerindeki bir kişi yakalanıp söz konusu şubeye götürüldü.

Operasyonla ilgili görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntülerde, polisin arama yaptığı iş yerinde kutulara konulan bidonlardaki etil alkolü bulması yer aldı.

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